В России за сутки коронавирус выявили почти у 20 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 19 660 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, госпитализировано в медицинские учреждения 4 932 человека.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 339 жителей страны. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 47 229 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противовирусного препарата молнупиравира — «Лагеврио».