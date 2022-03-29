В России за сутки коронавирус выявили почти у 20 тысяч человек

В России за сутки коронавирус выявили почти у 20 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 19 660 человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, госпитализировано в медицинские учреждения 4 932 человека.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 339 жителей страны. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 47 229 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противовирусного препарата молнупиравира — «Лагеврио».

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