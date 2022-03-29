В Колпино мужчина распылил огнетушитель в салон автомобиля с маленькими детьми

В Колпино мужчина распылил огнетушитель в салон автомобиля с маленькими детьми
Огнетушитель. Фото: pixabay

Многодетный отец поругался с мужчиной на проспекте Ленина в городе Колпино.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло 27 марта вечером. 37-летний мужчина, имеющий троих детей, конфликтовал с пьяным 34-летним неработающим горожанином.

В словесной перепалке у нетрезвого гражданина, вероятно, кончились аргументы. Он распылил содержимое огнетушителя в салон его автомобиля «УАЗ», в котором находился мужчина, 7-летняя девочка и два мальчика 5-ти и 1-ого года.

Вскоре дебошира задержали у соседнего дома. Всем пострадавшим оказали помощь, затем же в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

По словам злодея, огнетушитель он вынес из соседнего магазина. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца обвинили в покушении на убийство знакомого и его детей. Мужчина два раза поджег квартиру.

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