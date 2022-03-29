В Петербурге не стали отменять масочный режим

В Петербурге не стали отменять масочный режим
Ученые отмечают, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов, но возбудитель COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться". Фото: pixabay

В Петербурге продлили масочный режим, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом.

«Пандемия коронавируса идет на убыль. В городе отменен целый ряд ограничений. Но меры личной защиты по-прежнему актуальны. Маски, социальная дистанция в публичных местах защищают от вирусной инфекции», — сказал губернатор города.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 29 марта.

В России за сутки зафиксировано 19 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировали 339 летальных исходов. При этом 47 229 человек смогли вылечиться от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

Александр Беглов коронавирус масочный режим


 

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