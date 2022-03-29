В ближайшее время в Москве и Петербурге возобновят работу магазины OBI

В ближайшее время в Москве и Петербурге возобновят работу магазины OBI
Магазин OBI возобновляет работу. Фото: google.maps

В данный момент в компании работают над устранением технических сбоев.

В скором времени в столице и Санкт-Петербурге вновь начнут работать магазины OBI, передают РИА Новости.

В сети строительных магазинов OBI заявили, что все гипермаркеты, расположенные в России, могут начать работать уже на будущей неделе.

Как заявил на форуме в столице начальник отдела закупок компании Максим Суравегин, вернуться к работе должны все 27 магазинов немецкой сети товаров для дома и строительства. Работник сети отметил, что первые заказы можно будет совершить уже через три дня.

«В ближайшее время откроем магазины в Москве и Петербурге, а на следующей неделе все остальные», — добавил Суравегин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России.

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