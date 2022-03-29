Россиянам рассказали, как легко увеличить жилплощадь в нынешних условиях

Эксперт рассказал российским гражданам, что сейчас самое лучшее время для улучшения жилищных условий. Он назвал простой способ, как это сделать.

Об этом «Российской газете» рассказал глава комитета по ипотеке Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти, гендиректор ПИА Недвижимость Максим Ельцов.

Рост ипотечных ставок и общая турбулентность на рынке недвижимости создают новые возможности для владельцев квартир, которые хотят увеличить жилплощадь. Как отмечает эксперт, сейчас самое подходящее время для того, чтобы сменить квартиру на жилье большей площади.

По словам Ельцова, самым ликвидным жильем на вторичном рынке будут однокомнатные квартиры. Вскоре разница между ценами на однушки и двушки начнет сокращаться, что наблюдалось и во время кризисов в 2008 и 2014 годах.

«Соответственно, если у вас есть квартира, имеются планы на расширение и есть некоторые накопления, то сейчас есть шанс довольно выгодно улучшить жилищные условия», — рассказал специалист.

Чтобы не прогадать, Ельцов советует участвовать в цепочках по обмену жилья. То есть, заключать сделки по продаже имеющейся квартиры и покупке новой практически одновременно, когда все договоренности будут достигнуты.

Эксперт подчеркнул, что сейчас невыгодно улучшать жилищные условиях с помощью ипотеки, поскольку ставки на вторичку начинаются от 20% годовых. Поэтому обменивать квартиру стоит тем, у кого есть возможность оплатить покупку «живыми» деньгами.

Он спрогнозировал, что будет с ценами на первичном и вторичном рынках. Цены на жилье в новостройках в Петербурге и Ленобласти, как считает эксперт, будут расти. Но на фоне снижения платежеспособного спроса рост ожидается умеренным. На вторичном рынке цены вырастут при условии увеличения инфляции. Если этого не произойдет, то готовое жилье может ждать стагнация.

Ельцов также оценил довольно распространенное мнение о том, что из-за общей ситуации на рынке вторичное жилье может резко подешеветь. По мнению эксперта, это навряд ли произойдет.

«Резкого обвала цен, если ситуация будет такой же, без потрясений, не стоит ожидать. Однако разница в ценах между вторичной недвижимостью и новым жильем станет значительно больше», — резюмирует эксперт.

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