Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу

Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу
Цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами: он является платежным средством: Baltphoto/Андрей Пронин

Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в РФ новую платежную единицу для расчётов с дружественными странами.

Как сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку экспертов, вопрос о создании новой платежной единицы поставили введенные антироссийские санкции, а также требование России получать оплату за экспорт газа в ЕС в рублях.

Как пишет издание, в формировании недолларовой системы расчётов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и некоторые другие страны.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.

газ платежная единица страны ЕС


 

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