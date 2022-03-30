Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической динамике в России

Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической динамике в России
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский считает, что сейчас в РФ сложилась позитивная эпидемиологическая ситуация.

По его словам, ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ. «На сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация очень даже позитивная», — приводит слова инфекциониста РИА «Новости».

Специалист отметил, что «это не означает, что с наступлением следующего сезона ОРВИ, осень-зима, не будут введены какие-то ограничительные мероприятия заново».

Он добавил, что для властей главным показателем для снятия ограничений является число свободных коек для ковид-пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противовирусного препарата молнупиравира — «Лагеврио».

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