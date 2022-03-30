Эксперт рассказал, что может “подрезать крылья” доллару

Эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер считает, что доллар сохраняет ведущие позиции как в международном внешнеторговом обороте, так и в мировых резервах.

Он отметил, что с учетом перманентного геополитического давления, инициатором которого являются Соединенные Штаты, ряд значимых стран в целях снижения рисков переводят расчеты в свои национальные валюты.

«Китай, Россия, Индия, ближневосточные страны-экспортеры сырья сближаются, отдавая предпочтение юаню, рупии, рублю, — подчеркнул Зельцер. — Как раз решение властей России перевести расчеты со странами-санкционерами за энергоносители в рублевую зону и показывает потерю доверия к доллару»,- приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Он добавил, что по мере перехода стран Запада на рубли в торговле с РФ значимость привычных резервных валют уменьшится, а рубль продолжит отыгрывать потери.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru писала, что жителей России психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало 100 рублей за доллар. При этом эксперт заметил, что это лишь круглая цифра, ориентиры на которую не имеют под собой фундаментальных оснований.