Эксперт рассказал о последствиях отказа Европы платить за газ в рублях

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов рассказал, что многие европейские компании оказались в ступоре после требования РФ платить за газ рублями. Окончательное решение за ними, хотя руководство стран ЕС дает понять, что против такого шага. Но компании все же могут пойти на это, считает эксперт.

«Если поставки газа в Европу все же встанут, это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а «Газпрому» может стоит примерно половины прибыли и сокращение инвестиций. Естественно, серьезно упадут и поступления в российский бюджет, так как «Газпром» — один из главных налогоплательщиков страны», — цитирует его агентство «Прайм».

Европа не сможет быстро заменить российский газ на поставки СПГ из Соединенных Штатов и Катара. В итоге цены газ для Европы может вырасти до 5 тыс. долларов за тысячу кубов и даже выше, ей придется сократить потребление со всеми вытекающими последствиями для экономики.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о cпецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.