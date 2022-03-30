На Московском шоссе водитель автобуса насмерть сбил пешехода

На Московском шоссе водитель автобуса насмерть сбил пешехода
Проводится проверка. Фото: pixabay

В Пушкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 марта на 680 км + 980 Московского шоссе водитель автобуса вне зоны пешеходного перехода сбил перебегавшего проезжую часть пешехода Яковлева Ю.А. 1985 года рождения.

В результате ДТП мужчина полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Известно, что водитель к административной ответственности за нарушения ПДД в прошлом году привлекался два раза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Mitsubishi погиб в двойном ДТП на Киевском шоссе.

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