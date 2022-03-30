Экономисты считают, что России нужна новая платежная единица

Согласно новой инициативе экономистов в Российской Федерации может появиться дополнительная платежная единица. Она позволила бы проводить международные операции без участия доллара. В первую очередь это касается представителей Евроазиатского союза, сообщает «Прайм».

ЦМАКП и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН считают данную инициативу обоснованной. Это необходимо для бесперебойного экономического сотрудничества с другими государствами.

Антироссийские ограничения осложнили торговые взаимоотношения РФ на международной арене. Данная мера позволит преодолеть проблемы с конвертацией рубля вследствие антироссийских санкций, введенных после начала специальной военной операции на Донбассе.

Сейчас оплата сделок по покупке и продаже продукции затруднена из-за того, что счета заграничных российских банков заблокированы. Такая единица оплаты для международных операций не менее выгодна Ирану, Турции, Китаю, Индии, участвующих в долларовых расчетах. Она позволила бы сделать их менее зависимыми от резервных валют, так как это играет против них.

Россия сумеет выйти из положения, если будет проводить оплату природных ресурсов с зарубежного счета экспортера либо посредством специально созданной структуры-агрегатора доходов. «Нефтедоллары» будут накапливаться на заграничных депозитах, а потом направляться на оплату импорта.

Безусловно, долго использовать такую систему не удастся. Не исключено, что на единый собиратель выручки от экспорта тоже будут наложены ограничения. Более перспективным решением станет создание новой платежной единицы.

Цена за нее устанавливалась бы исходя из имеющихся запасов драгметаллов у стран, которые ей рассчитываются. На первом этапе стать участниками соглашения могли бы стать страны Евразийского союза.