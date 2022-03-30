Володин предложил продавать уголь и нефть за рубли

Володин предложил продавать уголь и нефть за рубли
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Государственная дума

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.

По его словам, Россия может начать продавать за рубли не только газ, но и другие товары, например, уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что западные страны сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.

Вячеслав Володин газ нефть рубли


 

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