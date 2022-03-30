В Роскачестве объяснили, надо ли отключать обновление смартфонов для защиты от блокировки

В Роскачестве объяснили, надо ли отключать обновление смартфонов для защиты от блокировки
Не обновляяя операционную систему и приложения, устройство становится менее защищенным. Фото: Pixabay

Организация посоветовала жителям России не выключать функцию обновления своих смартфонов.

Как передает пресс-служба Роскачества, если отключить обновления, то устройство потеряет какую-либо защиту от хакерских атак. Кроме того, это не спасет пользователя от блокировки устройства, если так захочет сделать производитель.

По мнению специалистов Роскачества, взлом или атака россиян, не обновляющих операционную систему и приложения, возрастает в разы.

«Поэтому обновлять устройство можно и нужно. Особенно если вы используете мобильный банкинг: обязательно установите антивирус и не забывайте об обновлении этих программ, а также соблюдайте рекомендации против фишинговых атак», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава «Роскосмоса» Рогозин допустил отключение России от GPS.

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