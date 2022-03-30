Песков объяснил, когда и как начнет действовать оплата за газ в рублях для западных стран

Песков объяснил, когда и как начнет действовать оплата за газ в рублях для западных стран. Фото: kremlin.ru

Песков объяснил, когда и как начнет действовать оплата за газ в рублях для западных стран. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда начнет действовать новое поручение механизма оплаты российского газа в рублях.

По словам Пескова, то, что необходимость подготовить поручение об оплате российского газа в рублях к 31 марта не означает, что новые правила заработают сразу же в этот же день. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам представителя Кремля, новые механизмы с 31 марта не начнут действовать, так как оплата и поставки газа — это растянутый по времени процесс.

«Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс», — заявил Песков.

Кроме того, отмечается, что оплату газа в рублях обсудили во вторник, 29 марта, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.