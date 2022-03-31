Замедлить старение организма могут помочь несколько действенных правил

Несмотря на обилие лекарств на рынке, позиционирующиеся как «чудо-средство от старости», реального действия от них не дождешься. Старение — естественный процесс, который нельзя остановить, но можно замедлить.

Специалисты выяснили, какие способы могут помочь продлить молодость. Для этого нужно соблюдать несколько правил, пишет Eat This, Not That!.

Первое действие, которое можно предпринять — это борьба с окислительным стрессом и воспалением. Доктор Наян Патель заявил, что первая линия защиты организма от окислительного стресса — это антиоксиданты и глутатион, который создается телом человека, используя аминокислоты из пищи. Благодаря ему выводятся токсины, поглощаются свободные радикалы и повышается клеточная функция. Таким образом, по словам специалиста, глутатион не только предотвращает окислительный стресс, но и помогает организму бороться с его последствиями.

Больше всего окислительный процесс заметен на изменениях кожи, а в качестве его последствий могут выступать воспаления. Если подобный процесс случается регулярно, то начинают разрушаться здоровые ткани, а это, в свою очередь, приводит к возрастным заболеваниям.

Для сражения с окислительным процессом можно попробовать соблюдать растительную диету с высоким содержанием фруктов, овощей и зерновых. Также рекомендуется увеличить ежедневную активность.

Еще одним правилом становится отключение от гаджетов. По мнению эксперта, делать периодические передышки от них просто необходимо. Так, может снизиться уровень стресса. Врач подчеркнул, что электронные устройства создают электромагнитные поля, вызывающие окислительный процесс.

Терапевт Кент Пробст также уделила внимание на пути к долголетию правильному питанию. Как хороший пример она назвала диету жителей так называемой голубой зоны. Подобный способ питания основывается на продуктах стран, которые окружают Средиземное море. В диету можно включить разнообразные растительные продукты, включая свежие сезонные фрукты и овощи, орехи, семена, бобовые, свежие травы и цельные зерна, рассказывает Пробст. При этом основными продуктами животного происхождения допускается выбрать дикую рыбу и другие морепродукты. А вот сыры, птицу и яйца нужно потреблять по минимуму, как и красное мясо. Основным источником жира лучше выбрать оливковое масло.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стоимость продуктов в России увеличивается, это все больше беспокоит население. Особенно многие переживают о том, можно ли придерживаться здорового питания, не оставляя в магазинах большие суммы.