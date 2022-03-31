Уборочная техника проехала мимо Красногвардейского районе

Уборочная техника проехала мимо Красногвардейского районе
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 31 марта. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградском районах. Также убираются в Приморском и Выборгском районах. А вот Калининскому и Красногвардейскому районам не очень «повезло» — количество машин здесь меньше всего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге перестанут использовать реагенты при уборке снега. Такие меры помогли снизить заболеваемость по аллергии и астме в Северной столице. Кроме того, теперь компаниям, ответственным за вывоз, невыгодно сбрасывать снег в реки и каналы: им за это не заплатят деньги.

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