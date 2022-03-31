Американский инвестор удивился укреплению рубля на фоне санкций

Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций.

«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», — написал он на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что уровень инфляции в РФ ниже, чем в странах ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.