Диетолог рассказала, к чему приводит зависимость от кофе

Кофе те только подавляет аппетит из-за кофеина в составе, но и помогает сжигать жир. Фото: Pixabay

Кофе те только подавляет аппетит из-за кофеина в составе, но и помогает сжигать жир. Фото: Pixabay

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что зависимость от кофе может обернуться нарушением сна, снижением работоспособности, повышенной возбудимостью, приступами изжоги и износом сердца.

«Если начинаем употреблять кофе как не в себя, некоторые могут пить по 8–10 чашек в день, то нервная система перевозбуждается, нарушается восприимчивость, работоспособность, пропадает сон, а это у мужчин влияет и на эрекцию, сердце начинает работать на износ, появляется изжога, так как усиливается секреция желудочного сока», — приводит ее слова URA.RU.

По словам диетолога, при употреблении кофе нужен баланс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, что употребление двух-трех чашек кофе в день на 10-15% снижает риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и проблем с сердечным ритмом. При этом употреблять кофе нужно в меру — минимальную пользу напиток приносил тем, кто пил его в больших объемах или не пил вообще.