Ученые: ежедневное употребление кофе полезно для сердца

Ученые: ежедневное употребление кофе полезно для сердца
Употребление двух-трех чашек кофе в день на 10-15% снижает риск появления проблем с сердцем. Фото: pixabay

Ученые из США доказали, что кофе способен снизить риск болезней сердца и опасного сердечного ритма. Но пить его нужно в определенных количествах.

Как считают исследователи, ежедневно пить кофе нужно как лицам с сердечными заболеваниями, так и здоровым людям. Об этом пишет Американский колледж кардиологии (American College of Cardiology).

Ученые выяснили, что употребление двух-трех чашек кофе в день на 10-15% снижает риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и проблем с сердечным ритмом. При этом употреблять кофе нужно в меру — минимальную пользу напиток приносил тем, кто пил его в больших объемах или не пил вообще.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский врач назвал полезные свойства семечек.

заболевания сердца кофе польза ученые


 

Новости партнеров
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели за полчаса потушили пожар в квартире в Сланцах
Медведев заявил, что покинувшие российский рынок компании просят не ...
Выделенные на WorldSkills деньги направят на нужды колледжей Петербурга
В Смольном заявили, что корректировки бюджета Петербурга весной не будет
Экономист оценил вероятность подорожания одежды
Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций
Ученые: ежедневное употребление кофе полезно для сердца