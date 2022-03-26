Ученые: ежедневное употребление кофе полезно для сердца

Употребление двух-трех чашек кофе в день на 10-15% снижает риск появления проблем с сердцем. Фото: pixabay

Употребление двух-трех чашек кофе в день на 10-15% снижает риск появления проблем с сердцем. Фото: pixabay

Ученые из США доказали, что кофе способен снизить риск болезней сердца и опасного сердечного ритма. Но пить его нужно в определенных количествах.

Как считают исследователи, ежедневно пить кофе нужно как лицам с сердечными заболеваниями, так и здоровым людям. Об этом пишет Американский колледж кардиологии (American College of Cardiology).

Ученые выяснили, что употребление двух-трех чашек кофе в день на 10-15% снижает риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и проблем с сердечным ритмом. При этом употреблять кофе нужно в меру — минимальную пользу напиток приносил тем, кто пил его в больших объемах или не пил вообще.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский врач назвал полезные свойства семечек.