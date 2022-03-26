Российский врач назвал полезные свойства семечек

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург раскрыл полезные свойства семечек.

По его словам, этот продукт полезен для сердца, кожи, ногтей и волос благодаря большому содержанию в нем селена.

«Селен — это критически важный минерал, как в последнее время выяснилось», — уточнил врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Кроме того, семечки из-за большого содержания магния успокаивают центральную нервную систему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в регионах с большим количеством людей-долгожителей традиционно не принято употреблять некоторые продукты. Так, в рационе долгожителей нет фастфуда. Постоянное употребление такой пищи может стать причиной повышенного давления, высокого холестерина в крови, появления лишнего веса. Кроме того, фастфуд увеличивает риск ожирения и инфаркта. Также они не употребляют мучные изделия и сахаросодержащие продукты.