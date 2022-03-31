Под утро на Московском шоссе вспыхнул пожар

Под утро 31 марта в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 03:13 мск. На Московском шоссе, д.13 ЕА, в не эксплуатируемом здании, в помещении 80 квадратных метров происходило горение мусора на площади 20 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 04:16 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.