Юрист назвал нарушения, за которые дачников могут оштрафовать

Юрист назвал нарушения, за которые дачников могут оштрафовать
Дачники слишком активно пользуются водой. Фото: pixabay.com

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин рассказал, за какие нарушения дачники могут быть оштрафованы.

В частности, штраф можно получить за использование земли не по назначению, мусор, мытье машины и слишком высокий забор.

За заросшую сорняками землю грозит штраф в размере 20–50 тыс. рублей, сообщает РИА «Недвижимость».

Эксперт рассказал, что обычно органы власти проверяли дачников после жалоб соседей, а теперь следить за земельными участками помогают даже беспилотники. Штрафы начисляются автоматически и приходят почтой с прикрепленными фотоснимками с дрона.

За попытку сбить дрон полагается штраф в 40–50 тыс. рублей. За борщевик на участке можно получить штраф от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России могут разрешить разводить костры на дачных участках. Текущие правила вступили в силу 1 января 2020 года. Они будут действовать до 2026 года, после чего правовой акт пересмотрят.

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