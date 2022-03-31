Глава ВОЗ заявил, что коронавирус не станет последней пандемией

Глава ВОЗ заявил, что коронавирус не станет последней пандемией
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что коронавирус не станет последней пандемией.

По его словам, вероятность нового заболевания и масштаб потерь зависят от того, как люди учтут уроки нынешней пандемии.

«Мы должны выучить уроки этой пандемии», — приводит его слова РИА «Новости».

Глава ВОЗ отметил, что нужно наращивать местное производство вакцин, особенно в странах со средним и низким доходом, чтобы укрепить их независимость.

Ранее вирусолог, молекулярный биолог Петр Чумаков заявил, что коронавирусная пандемия в мире закончится примерно через полтора года. Ученый заявил, что главная угроза для сроков завершения пандемии сейчас исходит из Китая, где идет активный рост заболеваемости.

Также Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых опасных штаммов COVID в мире.

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