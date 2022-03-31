Глава ВОЗ заявил, что коронавирус не станет последней пандемией

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что коронавирус не станет последней пандемией.

По его словам, вероятность нового заболевания и масштаб потерь зависят от того, как люди учтут уроки нынешней пандемии.

«Мы должны выучить уроки этой пандемии», — приводит его слова РИА «Новости».

Глава ВОЗ отметил, что нужно наращивать местное производство вакцин, особенно в странах со средним и низким доходом, чтобы укрепить их независимость.

Ранее вирусолог, молекулярный биолог Петр Чумаков заявил, что коронавирусная пандемия в мире закончится примерно через полтора года. Ученый заявил, что главная угроза для сроков завершения пандемии сейчас исходит из Китая, где идет активный рост заболеваемости.

Также Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых опасных штаммов COVID в мире.