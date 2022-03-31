ФАС предложила запретить внутри России валютные контракты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект, который полностью запретит договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам внутри Российской Федерации.

По данным РБК, такое решение может привести к введению полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов.

Документ разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики западных санкций. Инициатива согласована с Минфин.

Ранее сообщалось, что расчеты через корреспондентские счета в США создают риски блокировок или отмены различных финансовых операций для многих государств и компаний. Об этом рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов. По словам экономиста, американские политики стали часто прибегать к этому методу для давления на другие страны. Ответом будет переход на расчеты в суверенных валютах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.