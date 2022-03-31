Эксперт назвала вид товаров, которые Россия могла бы продавать за рубли

Назван еще один вид товаров, которые Россия могла бы продавать за рубли. Фото: Pixabay

Назван еще один вид товаров, которые Россия могла бы продавать за рубли. Фото: Pixabay

Руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Ксения Банников считает, что Россия могла бы поставлять на экспорт за рубли высокотехнологичные товары.

По словам эксперта, например, это могут быть товары таких групп, как ТВЭЛы, двигатели турбореактивные и турбовинтовые, радиолокационная аппаратура, лекарственные средства для терапевтических целей, сообщает РИА «Новости».

Среди плюсов перевода расчетов в национальные валюты, по слова эксперта, можно назвать снижение санкционного давления и снижение рисков колебания курсов валют для российских компаний. При этом отмечается, что переход на расчеты в рублях может привести к росту транзакционных издержек для сторон сделок.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.