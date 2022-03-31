Петербуржцы рассказали об умершем на станции «Улица Дыбенко» мужчине

Петербуржцы рассказали об умершем на станции «Улица Дыбенко» мужчине
Инцидент произошел 31 марта. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Место было ограждено железными столбами и специальной лентой.

Как сообщает очевидцы происходящего в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 31 марта, в четверг, жители Петербурга заметили труп мужчины в петербургской подземке.

Бездыханное тело мужчины горожане увидели рядом с эскалатором на станции метрополитена «Улица Дыбенко». Труп был накрыт черным полиэтиленом.

При каких обстоятельствах пассажир скончался в настоящий момент неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жильцы дома на Лесном проспекте сообщили о зловонном трупном запахе из квартиры. Мертвой обнаружили 58-летнюю женщину.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что мужчина нашел труп младшего брата в снегу, когда приехал к нему с продуктами в Тосно.

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