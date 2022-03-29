Мужчина нашел труп младшего брата в снегу, когда приехал к нему с продуктами в Тосно

Скончавшемуся было 38 лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 29 марта, вечером, в полицию сообщили о трупе мужчины на территории частного дома в городе Тосно.

Когда правоохранители прибыли к месту случившегося, то выяснили, что нет в живых больше 38-летнего неработающего мужчины, который проживал в бытовке.

Тело лежало лицом на снегу. У мужчины были замечены ссадины на лице и на руках. Есть также следы обморожения.

Старший брат скончавшегося объяснил, что его родственник любил выпить и не желал работать. Мужчина решил отвезти ему продукты, а когда приехал, то обнаружил его труп.

Тело направили в морг, для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в водоеме в Гатчинском районе нашли труп с перевязанными руками.