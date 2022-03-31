В своей квартире на Оранжерейной мужчине порезали лицо, голову и тело

Подозреваемого в этом зверском нападении задержали «по горячим следам».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 30 марта, ночью, в Пушкинском районе Петербурга.

По словам 58-летнего неработающего потерпевшего мужчины, его избили в своей квартире на Оранжерейной улице, 62. Несчастного забрала скорая в тяжелом состоянии. Гражданину диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные непроникающие колото-резаные раны лица, головы и туловища.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний рецидивист, проживающий в Гатчине. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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