Пьяные посиделки в Кингисеппе закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки в Кингисеппе закончились ножевым ранением
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кингисеппском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства госпитализации местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 марта в полицию обратился мужчина 1965 года рождения и сообщил о ножевом ранении в квартире дома на улице Химиков в Кингисеппе. Подозреваемый задержан.

По предварительной информации, в ходе внезапно возникшей ссоры, после совместного распития спиртных напитков он ножом ударил пострадавшего. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением в области живота в тяжелом состоянии.

Кингисеппский район ножевое ранение уголовное дело


 

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