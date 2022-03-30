Пьяные посиделки в Кингисеппе закончились ножевым ранением

В Кингисеппском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства госпитализации местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 марта в полицию обратился мужчина 1965 года рождения и сообщил о ножевом ранении в квартире дома на улице Химиков в Кингисеппе. Подозреваемый задержан.

По предварительной информации, в ходе внезапно возникшей ссоры, после совместного распития спиртных напитков он ножом ударил пострадавшего. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением в области живота в тяжелом состоянии.