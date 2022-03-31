Экс-супруг обиделся: петербуржцец украл и поджег машину бывшей жены

Экс-супруг обиделся: петербуржцец украл и поджег машину бывшей жены
Мужчина поджег машину бывшей жены. Фото: pixabay

Эмоции захлестнули мужчину. Он не справился со злостью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В Приморском районе Петербурга, 29 марта, в полицию обратилась неработающая 26-летняя женщина. Она рассказала, что ее бывший 33-летний муж украл ее автомобиль «Хендай Солярис».

После этого расстроенный экс-супруг выпил. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он из хулиганских побуждений совершил сожжение машины бывшей женщины в поле.

Ущерб составил 1,5 млн рублей. Авто полностью выгорело. Гражданина задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти учителю начальных классов неизвестный сжег три дома.

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