В Колпино неизвестный развратничал в примерочной с 12-летней девочкой

К девочке мужчина приставал в примерочной. Фото: Pexels

К девочке мужчина приставал в примерочной. Фото: Pexels

К правоохранительным органам обратилась взволнованная мать потерпевшей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в Колпинском районе Петербурга.

40-летняя женщина рассказала полицейским, что 27 марта, утром, в примерочной вещевого магазина в городе Колпино к ее ребенку приставал неизвестный мужчина. Он совершал развратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери 2009 года рождения.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний мужчина, проживающей на улице Коллонтай. Его отпустили под обязательство о явке.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два санитара больницы и их друг месяц вступали в интимную связь с двумя девочками-подростками в Выборгском районе.