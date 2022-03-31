Хорошо знакомый ГИБДД водитель «Ленд Крузера» сбил 6-летнего ребенка

Мужчина привлекался за нарушение правил дорожного движения за 2021-2022 годы 22 раза.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по факту ДТП проводится проверка.

30 марта, вечером, 33-летний неработающий мужчина за рулем «Тойота Ленд Крузер» сбил 6-летнюю девочка. Малышка переходила дорогу по улице Доблести вместе с мамой.

Пешеходы пересекали проезжую часть справа налево по ходу движения.

В итоге малышку повезли в больницу в состоянии средней тяжести. Она получила различные травмы.

К слову, автомобилист — знатный нарушитель ПДД. За прошлый и текущий год он нарушил правила дорожного движения не менее 22 раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в дорожно-транспортном происшествии с «Мерседесом» в Пушкинском районе скончался мужчина. 56-летний водитель самого «Мерседес Бенца» не пострадал.