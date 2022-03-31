Подросток, находящийся в гостях, выпал из окна 14 этажа в Тосненском районе

Подросток, находящийся в гостях, выпал из окна 14 этажа в Тосненском районе
Мальчик выпал с 14 этажа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

15-летний подросток мертв. Он выпал из окна многоэтажки в Ленинградской области в Тосненском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 марта, днем, в полицию сообщили о падении человека с высоты в городе Никольское.

К слову квартира, из окна которой выпал мальчик, принадлежит 42-летней женщине. Ребенок пролетел 14 этажей шестнадцатиэтажного дома. Под окнами был найден его труп.

Детали случившегося уточняются. Известно, что парень жил в не полной семье. Однако на учете в ПДН они не состояли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга мужчина во время застолья избил своего знакомого. Инцидент произошел в квартире дома 22 на улице Композиторов. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №3, где он скончался.

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