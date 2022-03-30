На Композиторов мужчина до смерти избил своего гостя

На Композиторов мужчина до смерти избил своего гостя
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Выборгском районе Петербурга мужчина во время застолья избил своего знакомого.

Инцидент произошел в квартире дома 22 на улице Композиторов. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в городскую больницу №3, где он скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По подозрению задержан мужчина 1965 года рождения. По предварительной информации, в ходе внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков подозреваемый избил своего гостя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в водоеме в Гатчинском районе нашли труп с перевязанными руками.

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