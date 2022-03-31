Международный юридический форум пройдёт с 29 июня по 1 июля в Петербурге

Международный юридический форум пройдёт с 29 июня по 1 июля в Петербурге
В Смольном Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Озвучены даты проведения Петербургского Международного юридического форума в 2022 году.

Главные вопросы на форуме будут касаться трансформации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений.

Как передает пресс-служба администрации Петербурга, с 29 июня по 1 июля состоится Юбилейный X Петербургский международный юридический форум.

В скором времени будет названа площадка, где проведут мероприятие.

Планируется, что форум в этом году пройдет в офлайн-формате. Это будет впервые за два года. Мероприятие объединит ведущих специалистов в области международного права.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что открытие выставки флорентийских мастеров XV века состоится 30 марта в Эрмитаже.

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