Международный юридический форум пройдёт с 29 июня по 1 июля в Петербурге

Озвучены даты проведения Петербургского Международного юридического форума в 2022 году.
Главные вопросы на форуме будут касаться трансформации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений.
Как передает пресс-служба администрации Петербурга, с 29 июня по 1 июля состоится Юбилейный X Петербургский международный юридический форум.
В скором времени будет названа площадка, где проведут мероприятие.
Планируется, что форум в этом году пройдет в офлайн-формате. Это будет впервые за два года. Мероприятие объединит ведущих специалистов в области международного права.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что открытие выставки флорентийских мастеров XV века состоится 30 марта в Эрмитаже.