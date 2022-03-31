На благотворительный аукцион в Петербурге выставили книгу с автографом Бродского

Книгу с автографом Бродского продадут на благотворительном аукционе в Петербурге. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Книгу с автографом Бродского продадут на благотворительном аукционе в Петербурге. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

На благотворительном аукционе в Петербурге продадут сборник стихотворений Иосифа Бродского с автографом.

Стартовая цена книги A Part of Speech — 5 тыс. рублей. Торги проходят в Telegram-канале «Подписные издания». Они закончатся 31 марта в 18.00 мск. Утром в 8:56 была сделана ставка в 620 тыс. рублей.

«Мы же, совместно с музеем «Полторы комнаты», выставляем на торги оригинальное издание сборника стихотворений Иосифа Бродского «A Part of Speech» с автографом поэта», — сообщили организаторы.

Вырученные от продажи средства разделят и направят в фонды AdVita и «Антон тут рядом», а также в благотворительную организацию «Ночлежка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фасаде музей-квартиры Исаака Бродского в Северной столице появилась световая инсталляция с силуэтом Исаака Бродского. В среду, 5 января, на площади Искусств, дом 3 открылась инсталляция, которая выполнена специалистами СПб ГБУ «Ленсвет».