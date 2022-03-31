В России продлили уплату налога по упрощенной системе для бизнеса

Правительство России продлило на полгода срок уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Срок уплаты налога за 2021 год и первый квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлили на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода, сообщили в пресс-службе кабмина.

Это коснется предприятий, которые связаны с производством лекарств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также которые работают в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, спорта и развлечений.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург готовится к эксперименту по упрощенному налогообложению для малого бизнеса. Сэкономить предприниматели смогут на бухгалтерах, страховых и пенсионных взносах. Новые возможности предусмотрены для организаций и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и с числом работников до пяти человек.