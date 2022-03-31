В аэропорту Пулково 31 марта отменен или задержан 31 рейс

В четверг 31 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменен или задержан 31 самолет.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Омска, Шарм-Эль-Шейха, Тамбова, Симферополя, Грозного, Ростова-на-Дону, Геленджика, Анапы, Краснодара, Нальчика, Нур-Султана, Ферганы, Ларнаки, Элисты, Ярославля, Стамбула, Дубая, ВОронежа, Краснодара, Душамбе, Алматы, Москвы сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Москвы, Хабаровска,