В аэропорту Пулково 31 марта отменен или задержан 31 рейс

В аэропорту Пулково 31 марта отменен или задержан 31 рейс
В Пулково отменены почти три десятка рейсов. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В четверг 31 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменен или задержан 31 самолет.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Омска, Шарм-Эль-Шейха, Тамбова, Симферополя, Грозного, Ростова-на-Дону, Геленджика, Анапы, Краснодара, Нальчика, Нур-Султана, Ферганы, Ларнаки, Элисты, Ярославля, Стамбула, Дубая, ВОронежа, Краснодара, Душамбе, Алматы, Москвы сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Москвы, Хабаровска,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России продлены Росавиацией до 7 апреля. Компаниям советуют для перевозки пассажиров в данные аэропорты пользоваться другими маршрутами полетов.

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В аэропорту Пулково 31 марта отменен или задержан 31 рейс