Более 250 тысяч россиян посетили этой зимой горнолыжные склоны Ленобласти

«Юкки парк» стал наиболее популярным направлением среди горнолыжных курортов Ленинградской области. Этой зимой здесь отдыхал каждый третий любитель экстрима. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные с базовых станций туристических комплексов.

Самым популярным среди горнолыжных склонов в Ленобласти у абонентов МегаФона оказалась «Юкки парк» – его посетило около 100 тысяч россиян. На втором и третьем местах – горнолыжный туристический курорт «Туутари-парк» и круглогодичный центр «Игора». Количество посетителей каждого комплекса превысило 50 тысяч человек. Общее число туристов на курортах, данные с которых участвовали в сравнении, составило более 250 тысяч абонентов.

Всего в выборку попали около 10 горнолыжных курортов Ленинградской области за период зимнего сезона 2021 – 2022 гг. В десятку самых популярных также вошли курорты «Красное озеро» (Приозерский район). «Охта-парк» и «Северный склон» (Всеволжский район). На каждый из этих курортов приехало более 20 тысяч посетителей.

Все областные направления пользовались наибольшей популярностью у жителей Москвы и области, а также Пскова, Твери, Новгорода и Самары: на них пришлось около 55% всего турпотока.

Пик посещений горнолыжных курортов всеми гостями и местными жителями пришелся на февраль (около 42% от всего количества туристов), когда стоимость отдыха снизилась по сравнению с новогодними праздниками. Однако петербуржцы и жители Ленинградской области предпочли поехать на склоны именно в январе. Это может быть связано с более простой и бюджетной логистикой: жители города и области могли выбраться на курорты на короткий срок, чтобы разнообразить новогодние каникулы и выходные.

Лыжники и сноубордисты активно делились своими впечатлениями: совокупное время телефонных разговоров во всех туристических комплексах области превысило 450 тысяч минут. За это время можно более 15 тысяч раз подняться на подъемнике на склон. Объем передачи данных составил более 50 ТБ. Чтобы потратить столько трафика, все лыжники и сноубордисты, приехавшие на курорты за весь сезон, могли одновременно вести стримы со всех курортов региона. При этом в «Пухтоловой горе», которая заняла десятую строчку рейтинга по посещаемости, один пользователь в среднем тратил трафика в 9 раз больше, чем у лидера – «Юкки парка». Вероятнее всего это связано с более распространенными бесплатными точками доступа Wi-Fi в кафе и гостиницах курорта.