Российских водителей ждут шесть важных изменений с 1 апреля

Как предупреждают эксперты, уже скоро ГИБДД увеличит количество профилактических рейдов по техосмотру. Фото: Pixabay

Как предупреждают эксперты, уже скоро ГИБДД увеличит количество профилактических рейдов по техосмотру. Фото: Pixabay

В России с 1 апреля вступят в силу шесть важных изменений для автомобилистов.

Так, с апреля в стране начнут работать новые коэффициенты страховых тарифов «бонус-малус» — КБМ. Чем больше автомобилист будет попадать в ДТП, тем выше будет этот коэффициент и тем больше цена страховки, пишет портал «Автоновости дня».

Два других изменения затронут страховки. Во-первых, вскоре страховые компании будут рассчитывать стоимость ремонта авто по каско и ОСАГО по новым справочниках. Во-вторых, в апреле эксперты ожидают начала очередной волны подорожания ОСАГО. Это связано с подорожанием запчастей и самих автомобилей.

Следующим изменением будет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши из Японии. Под ограничения попадают в том числе автомобили 6 миллионов иен ($49,2 тысячи по текущему курсу) и мотоциклы дороже 600 тысяч иен ($4,9 тысячи).

Кроме того, как предупреждают эксперты, уже скоро ГИБДД увеличит количество профилактических рейдов по техосмотру. А с приходом потепления водителей ждет традиционный переход на летние шины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Renault рассматривает возможность передачи своей доли в «АвтоВАЗе».