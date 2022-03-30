Renault рассматривает возможность передачи своей доли в «АвтоВАЗе»

Французская автомобилестроительная компания Renault рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе российскому инвестору в качестве варианта ухода с рынка РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Renault принадлежит 68% АвтоВАЗа, и для французского автопроизводителя предпочтителен вариант с передачей доли, так как это позволит освободить компанию от юридических обязанностей, говорят источники.

Напомним, 23 марта стало известно Renault приостановит свою деятельность на территории Российской Федерации.

Тогда компания в своем заявлении отметила, что рассматривает все возможные варианты, которые касаются ее доли в «АвтоВАЗе».

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские автозаводы Hyundai, Toyota и Nissan вновь запустят конвейеры в конце марта.