Каждый десятый россиянин мечтает отдохнуть в Петербурге

О поездке в Петербург мечтает каждый 10-й россиянин. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

О поездке в Петербург мечтает каждый 10-й россиянин. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Каждый десятый житель России ответил в опросе, что мечтают о поездке в Северную столицу.

Опрос о поездках мечты у россиян провели аналитики сервиса SuperJob. Самым желанным путешествием оказалась поездка на озеро Байкал — там хотели бы побывать 24% респондентов. 12% признались, что хотели бы отправиться в Горный Алтай, а 11% мечтают посетить Камчатку.

Мечта о поездке в Петербург есть у каждого десятого жителя страны. Столько же россиян задумываются об отдыхе в Крыму. Посетить Калининград и Сочи хотят по 6% опрошенных. Побывать во всех уголках России мечтают те же 6% граждан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что летом Петербург столкнется с наплывом туристов из Китая и Индии.