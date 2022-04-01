ПФР рассказал, как выйти на пенсиою на два года раньше

ПФР рассказал, как выйти на пенсиою на два года раньше
Некоторые россияне смогут выйти на пенсию досрочно. Фото: Pixabay

Пенсионный фонд РФ сообщил, на каком основании россияне могут досрочно выходить на пенсию. Так, это могут сделать многодетные матери, граждане с большим стажем и безработные.

Претендовать на досрочную пенсию можно, если до выхода на пенсию остается два года и менее, но гражданин при этом не может найти работу, даже будучи зарегистрированным в центре занятости в качестве безработного.

Кроме того, досрочно можно выйти на пенсию, если женщина уже успела выработать трудовой стаж (от 37 лет и более), а у мужчины не менее 42 лет стажа.

Также можно выйти на пенсию на два года раньше, если у женщины трое детей — тогда она вправе выйти на пенсию в 57 лет. Если у нее детей четверо, то на пенсию она может выйти в 56 лет.

Женщины, у которых пятеро и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, если их трудовой стаж составляет не менее 15 лет.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, кто в апрее может получить дополнительную выплату в 10 тыс. рублей. Получить деньги смогут не все.

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