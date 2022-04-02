Петербург стал вторым по числу новых случаев COVID: 917 зараженных за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 917 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 502 159 местных жителей. При этом 1 441 528 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 4 732 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 994 человек. Третье место у Свердловской области — 768 новых ковид-пациентов.

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