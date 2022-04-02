В Ленобласти коронавирусом заразились еще 183 человека

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 183 человека
В Ленобласти зарегистрировали новые случаи коронавируса. Фото: Роспотребнадзор

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 183 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 181 904 случая ковида. При этом выздоровели 174 483 пациента, в том числе 52 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 441.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 994 человек. Третье место у Свердловской области — 768 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог Гинзбург назвал продукты, которые опасно есть при постковиде.

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