В Петербурге выявлено 16 новых смертей от коронавируса

В Петербурге выявлено 16 новых смертей от коронавируса
Новые смерти от коронавируса подтвердили в городе. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 16 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнала Москва, где выявлен 21 летальный исход за сутки. Третье место у Самарской области — 23 смерти. В Ленинградской области умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 095. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 369 404 человек, в том числе 340 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог Гинзбург назвал продукты, которые опасно есть при постковиде.

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