Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику в России

Эксперт считает, что за резким скачком цен на бытовую технику и ноутбуки в России последует их нормализация.
Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева рассказала агентству «Прайм», что уже сейчас на рынке электроники можно заметить стабилизацию цен. Среди компаний, которые начали менять ценники в меньшую сторону — «Ситилинк». Ряд ноутбуков в сети на фоне укрепления курса рубля дешевеют на 20%.
По словам специалиста, в любом случае магазины электроники не останутся без необходимых товаров.
«А с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении не стоит ожидать повышения цен и дефицита», — отметила Сорвачева, добавив, что в целом прогноз довольно оптимистичен.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье из-за ипотеки под 12%.