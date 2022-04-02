Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику в России

В любом случае магазины электроники не останутся без необходимых товаров. Фото: Pixabay

В любом случае магазины электроники не останутся без необходимых товаров. Фото: Pixabay

Эксперт считает, что за резким скачком цен на бытовую технику и ноутбуки в России последует их нормализация.

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева рассказала агентству «Прайм», что уже сейчас на рынке электроники можно заметить стабилизацию цен. Среди компаний, которые начали менять ценники в меньшую сторону — «Ситилинк». Ряд ноутбуков в сети на фоне укрепления курса рубля дешевеют на 20%.

По словам специалиста, в любом случае магазины электроники не останутся без необходимых товаров.

«А с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении не стоит ожидать повышения цен и дефицита», — отметила Сорвачева, добавив, что в целом прогноз довольно оптимистичен.

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