В Британии начался крупнейший с середины 20 века спад уровня жизни

В Британии начался крупнейший с середины 20 века спад уровня жизни
Лондон. Фото: Pixabay

Спад уровня жизни в Великобритании — крупнейшй с 1950-х годов. Повысились тарифы на электричество, НДС повышен до 20%. В апреле будет повышен муниципальный налог и взносы за соцстрахование.

Как сообщает The Independent, 3 марта на лицы городов вышл тысячи британцев, протестуя против резкого роста цен на энергоносители. Демонстрации прошли также у резиденции премьера Джонсона на Даунинг-стрит.

Средние счета за газ и электричество для домашних хозяйств для некоторых потребителей Британии выросли почти вдвое, сообщает Guardian. Для более 5 млн домохозяйств траты только на электричество будут составлять от 10% бюджета.

Представители профсоюзов говорят, что такая ситуация может поставить британцев перед непростым выбором — отопление или еда.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил оплату российского газа «недружественными странами» в рублях.

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