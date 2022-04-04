В мире коронавирусом заразилось более 491 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило показатель в 491 миллион, а число летальных исходов преодолело отметку в шесть миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 4 апреля в университет поступили сведения о 491 442 055 зараженных и 6 152 887 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире почти 11 миллиардов человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 80 155 397. Далее следуют Индия (43 029 044), Бразилия (30 002 785).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 17 636 019. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 362 304.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Китае нашли новый вариант штамма «Омикрон».