Петербург стал первым по числу новых случаев COVID: 759 зараженных за сутки

Петербург стал первым по числу новых случаев COVID: 759 зараженных за сутки
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: mosgorzdrav.ru

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 759 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 503 682 местных жителя. При этом 1 451 144 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 4 818 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 722 человек. Третье место у Москвы — 698 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Китае нашли новый вариант штамма «Омикрон».

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Петербург стал первым по числу новых случаев COVID: 759 зараженных за сутки